營收速報 - 國泰金(2882)8月營收464.29億元年增率高達115.02％
今年1-8月累計營收為2,134.21億元，累計年增率-20.51%。
最新價為64.9元，近5日股價上漲0.94%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+26043 張
- 外資買賣超：+19742 張
- 投信買賣超：+6632 張
- 自營商買賣超：-331 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|464.29億
|115%
|26%
|25/7
|368.92億
|-32%
|-2244%
|25/6
|-17.21億
|-106%
|-109%
|25/5
|194.49億
|-11%
|193%
|25/4
|66.35億
|-70%
|-79%
|25/3
|320.60億
|-31%
|-15%
國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
