鉅亨速報

營收速報 - 國泰金(2882)8月營收464.29億元年增率高達115.02％

鉅亨網新聞中心


國泰金(2882-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣464.29億元，年增率115.02%，月增率25.85%。

今年1-8月累計營收為2,134.21億元，累計年增率-20.51%。

最新價為64.9元，近5日股價上漲0.94%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+26043 張
  • 外資買賣超：+19742 張
  • 投信買賣超：+6632 張
  • 自營商買賣超：-331 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 464.29億 115% 26%
25/7 368.92億 -32% -2244%
25/6 -17.21億 -106% -109%
25/5 194.49億 -11% 193%
25/4 66.35億 -70% -79%
25/3 320.60億 -31% -15%

國泰金(2882-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資。管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

國泰金

