search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 台端(3432)8月營收1,591萬元年增率高達139.34％

鉅亨網新聞中心


台端(3432-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1,591萬元，年增率139.34%，月增率-15.56%。

今年1-8月累計營收為8,647萬元，累計年增率209.12%。

最新價為15.45元，近5日股價下跌-2.22%，相關零組件業上漲10.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1,591萬 139% -16%
25/7 1,885萬 176% 17%
25/6 1,605萬 331% 73%
25/5 928萬 125% -24%
25/4 1,215萬 1706% 62%
25/3 752萬 216% 164%

台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收台端

相關行情

台股首頁我要存股
台端15.45-0.96%
美元/台幣30.310-0.23%

延伸閱讀



Empty