營收速報 - 台端(3432)8月營收1,591萬元年增率高達139.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為8,647萬元，累計年增率209.12%。
最新價為15.45元，近5日股價下跌-2.22%，相關零組件業上漲10.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1,591萬
|139%
|-16%
|25/7
|1,885萬
|176%
|17%
|25/6
|1,605萬
|331%
|73%
|25/5
|928萬
|125%
|-24%
|25/4
|1,215萬
|1706%
|62%
|25/3
|752萬
|216%
|164%
台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國市場內捲 美食-KY營收轉負成長 拚加快拓展美國版圖
- 裕慶8月營收3.56億元年增20.78% 將發CB籌資10億元
- 經濟部加嚴規範光電板設置「抗17級陣風」已收業者17億元支應廢棄模組回收
- 創控推兩大新產品 下半年營收升溫
下一篇