營收速報 - 三洋實業(1472)8月營收3.31億元年增率高達109.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為24.44億元，累計年增率68.14%。
最新價為91.4元，近5日股價上漲0.44%，相關建材營造上漲3.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3.31億
|110%
|7%
|25/7
|3.09億
|67%
|4%
|25/6
|2.96億
|92%
|13%
|25/5
|2.62億
|18%
|-22%
|25/4
|3.34億
|109%
|11%
|25/3
|3.02億
|50%
|11%
三洋實業(1472-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建工程。營建工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 和亞智慧展出AI、智慧製造、光學感知三大應用 預計明年上櫃
- 台股站上兩萬五創新高！還能上車？專家點飆股「這樣看」
- PCB廠健鼎8月營收61.79億元創同期新高 年增4.02%
- 華航提前搶鳳凰城商務客 為唯一實體攤位參展的航空公司
下一篇