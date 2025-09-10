search icon



營收速報 - 三洋實業(1472)8月營收3.31億元年增率高達109.54％

鉅亨網新聞中心


三洋實業(1472-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3.31億元，年增率109.54%，月增率7.2%。

今年1-8月累計營收為24.44億元，累計年增率68.14%。

最新價為91.4元，近5日股價上漲0.44%，相關建材營造上漲3.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3.31億 110% 7%
25/7 3.09億 67% 4%
25/6 2.96億 92% 13%
25/5 2.62億 18% -22%
25/4 3.34億 109% 11%
25/3 3.02億 50% 11%

三洋實業(1472-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建工程。營建工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

