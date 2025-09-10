〈SEMICON〉和亞智慧展出AI、智慧製造、光學感知三大應用 預計明年上櫃

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-10 17:06

台亞 (2301-TW) 旗下和亞智慧 (7825-TW) 於台北南港展覽館「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」曝光，一直致力於推動智慧製造的和亞智慧今年以「智慧賦能、引領創新」為主題，展示出結合 「AI 、智慧製造 、光學感知」三大關鍵技術並輔以「軟硬整合 x 跨域應用」策略，提供全方位的解決方案。

和亞智慧展出AI、智慧製造、光學感知三大應用 預計明年上櫃。(圖：和亞提供)

和亞推出的 NST AI 系列解決方案，協助客戶在半導體製程中「看得更清楚、判斷更快速」，涵蓋瑕疵檢測、缺陷分類、即時數據分析與決策輔助，全面實現「從檢測到決策」的智慧化跨越。 同時，生成式 AI 平台的導入，為企業帶來知識管理與流程自動化的新契機，成為智慧工廠的強大引擎。

同時和亞也考量到在智慧工廠與產業數位轉型浪潮下，半導體產線往往面臨「大量老舊設備無法整合」的瓶頸，因此同步展出「智慧製造整合方案」，包含電子標籤與物流追溯系統、RCM 遠端控制管理系統、良率分析系統等解決方案，讓工廠無需汰換設備即可升級智慧化生產。

除 AI 與智慧製造外，和亞智慧也同步發表全新「光學模組產品線」，進軍智慧感知市場，推出長波紅外線熱感測器與車載 RGB 攝影機模組，透過應用於車載熱成像輔助駕駛、無人機夜視、電動車充電監控與智慧安防等，為智慧交通與安防應用提供更完整解決方案。並憑藉多年在 AI 演算法、光學模組、製程自動化與 AOI 設備的技術積累，展現和亞智慧科技在「AI × 影像 × 光學」的跨界整合能力。