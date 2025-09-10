營收速報 - 台積電(2330)8月營收3,357.72億元年增率高達33.84％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為2.43兆元，累計年增率37.09%。
最新價為1225元，近5日股價上漲3.45%，相關半導體業上漲4.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+46712 張
- 外資買賣超：+46091 張
- 投信買賣超：-450 張
- 自營商買賣超：+1071 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3,357.72億
|34%
|4%
|25/7
|3,231.66億
|26%
|23%
|25/6
|2,637.09億
|27%
|-18%
|25/5
|3,205.16億
|40%
|-8%
|25/4
|3,495.67億
|48%
|22%
|25/3
|2,859.57億
|46%
|10%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股帶量飛上2萬5！外資續掃貨476億 三大法人買超564.22億元
- 美國八月數據前瞻：CPI、PPI及非農就業將如何影響股市！開多少對股市最有利？【美股盤前】
- 東元、緯穎、廣宇，今日漲停飆股都在這！
- 營收速報 - 理銘(6212)8月營收1,864萬元年增率高達559.89％
上一篇
下一篇