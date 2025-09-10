search icon



鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)8月營收3,357.72億元年增率高達33.84％

鉅亨網新聞中心


台積電(2330-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3,357.72億元，年增率33.84%，月增率3.9%。

今年1-8月累計營收為2.43兆元，累計年增率37.09%。

最新價為1225元，近5日股價上漲3.45%，相關半導體業上漲4.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+46712 張
  • 外資買賣超：+46091 張
  • 投信買賣超：-450 張
  • 自營商買賣超：+1071 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3,357.72億 34% 4%
25/7 3,231.66億 26% 23%
25/6 2,637.09億 27% -18%
25/5 3,205.16億 40% -8%
25/4 3,495.67億 48% 22%
25/3 2,859.57億 46% 10%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報8月營收台積電

