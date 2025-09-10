search icon



營收速報 - 國揚(2505)8月營收6.20億元年增率高達87032.44％

鉅亨網新聞中心


國揚(2505-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣6.20億元，年增率87032.44%，月增率-18.54%。

今年1-8月累計營收為25.17億元，累計年增率527.54%。

最新價為18.9元，近5日股價上漲2.96%，相關建材營造上漲3.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-470 張
  • 外資買賣超：-359 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-111 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 6.20億 87032% -19%
25/7 7.62億 170658% 101%
25/6 3.79億 437% 406%
25/5 7,479萬 212% 5050%
25/4 145萬 -99% -100%
25/3 6.78億 661% 78772%

國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收國揚

