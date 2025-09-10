營收速報 - 國揚(2505)8月營收6.20億元年增率高達87032.44％
今年1-8月累計營收為25.17億元，累計年增率527.54%。
最新價為18.9元，近5日股價上漲2.96%，相關建材營造上漲3.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-470 張
- 外資買賣超：-359 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-111 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|6.20億
|87032%
|-19%
|25/7
|7.62億
|170658%
|101%
|25/6
|3.79億
|437%
|406%
|25/5
|7,479萬
|212%
|5050%
|25/4
|145萬
|-99%
|-100%
|25/3
|6.78億
|661%
|78772%
國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
