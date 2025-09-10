search icon



營收速報 - 三商壽(2867)8月營收128.63億元年增率高達82.42％

鉅亨網新聞中心


三商壽(2867-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣128.63億元，年增率82.42%，月增率13.59%。

今年1-8月累計營收為439.29億元，累計年增率-53.74%。

最新價為6.2元，近5日股價下跌-0.8%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-803 張
  • 外資買賣超：-973 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+170 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 128.63億 82% 14%
25/7 113.24億 -9% -258%
25/6 -71.82億 -148% -44%
25/5 -127.13億 -228% -286%
25/4 68.30億 -35% -31%
25/3 98.59億 -28% -11%

三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

