營收速報 - 三商壽(2867)8月營收128.63億元年增率高達82.42％
今年1-8月累計營收為439.29億元，累計年增率-53.74%。
最新價為6.2元，近5日股價下跌-0.8%，相關金融保險上漲0.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-803 張
- 外資買賣超：-973 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+170 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|128.63億
|82%
|14%
|25/7
|113.24億
|-9%
|-258%
|25/6
|-71.82億
|-148%
|-44%
|25/5
|-127.13億
|-228%
|-286%
|25/4
|68.30億
|-35%
|-31%
|25/3
|98.59億
|-28%
|-11%
三商壽(2867-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營人身保險業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
