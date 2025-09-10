search icon



營收速報 - 興泰(1235)8月營收1,893萬元年增率高達41.92％

鉅亨網新聞中心


興泰(1235-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1,893萬元，年增率41.92%，月增率46.42%。

今年1-8月累計營收為1.00億元，累計年增率66.18%。

最新價為61.7元，近5日股價上漲1.81%，相關食品工業上漲1.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：-4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1,893萬 42% 46%
25/7 1,293萬 113% 4%
25/6 1,249萬 18% -3%
25/5 1,284萬 240% -11%
25/4 1,443萬 57% -20%
25/3 1,807萬 87% 935%

興泰(1235-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收興泰

