search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至19.85元，預估目標價為340元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由20.02元下修至19.85元，其中最高估值21.53元，最低估值17.81元，預估目標價為340元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值21.53(21.53)26.5931.24
最低值17.81(17.81)21.4124.86
平均值20.04(20.1)24.0127.7
中位數19.85(20.02)23.6827.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值401,580,000478,799,000555,240,880
最低值341,565,760381,246,000425,131,000
平均值367,960,730437,324,740477,648,020
中位數366,997,500438,809,000465,110,110

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.037.4610.2921.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		265,148,779136,773,409107,263,644121,905,357

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
技嘉277-2.64%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
技嘉

73.33%

勝率

延伸閱讀



Empty