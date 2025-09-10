營收速報 - 上曜(1316)8月營收3.58億元年增率高達324.53％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為24.15億元，累計年增率197.01%。
最新價為13.95元，近5日股價上漲8.4%，相關建材營造上漲3.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8559 張
- 外資買賣超：+8486 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3.58億
|325%
|4%
|25/7
|3.44億
|176%
|3%
|25/6
|3.36億
|114%
|18%
|25/5
|2.85億
|183%
|-10%
|25/4
|3.17億
|167%
|2%
|25/3
|3.11億
|233%
|24%
上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
