鉅亨速報

營收速報 - 上曜(1316)8月營收3.58億元年增率高達324.53％

鉅亨網新聞中心


上曜(1316-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3.58億元，年增率324.53%，月增率3.87%。

今年1-8月累計營收為24.15億元，累計年增率197.01%。

最新價為13.95元，近5日股價上漲8.4%，相關建材營造上漲3.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8559 張
  • 外資買賣超：+8486 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3.58億 325% 4%
25/7 3.44億 176% 3%
25/6 3.36億 114% 18%
25/5 2.85億 183% -10%
25/4 3.17億 167% 2%
25/3 3.11億 233% 24%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收上曜

