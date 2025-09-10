營收速報 - 理銘(6212)8月營收1,864萬元年增率高達559.89％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為13.13億元，累計年增率-42.43%。
最新價為42.7元，近5日股價上漲2.25%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1,864萬
|560%
|-82%
|25/7
|1.06億
|47013%
|-1%
|25/6
|1.07億
|47888%
|5%
|25/5
|1.03億
|45310%
|-16%
|25/4
|1.23億
|54478%
|75%
|25/3
|7,009萬
|559%
|-75%
理銘(6212-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
