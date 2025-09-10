search icon



鉅亨速報

營收速報 - 理銘(6212)8月營收1,864萬元年增率高達559.89％

鉅亨網新聞中心


理銘(6212-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1,864萬元，年增率559.89%，月增率-82.49%。

今年1-8月累計營收為13.13億元，累計年增率-42.43%。

最新價為42.7元，近5日股價上漲2.25%，相關建材營造股價指數上漲5.56%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：-4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1,864萬 560% -82%
25/7 1.06億 47013% -1%
25/6 1.07億 47888% 5%
25/5 1.03億 45310% -16%
25/4 1.23億 54478% 75%
25/3 7,009萬 559% -75%

理銘(6212-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

