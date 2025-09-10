search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 統一證(2855)8月營收17.91億元年增率高達97.62％

鉅亨網新聞中心


統一證(2855-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣17.91億元，年增率97.62%，月增率26.78%。

今年1-8月累計營收為72.44億元，累計年增率-24.29%。

最新價為22.4元，近5日股價上漲6.25%，相關金融保險上漲0.97%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3163 張
  • 外資買賣超：+3171 張
  • 投信買賣超：-8 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 17.91億 98% 27%
25/7 14.12億 33% 31%
25/6 10.78億 -35% 30%
25/5 8.31億 -27% 106%
25/4 4.03億 -50% 4%
25/3 3.88億 -75% -41%

統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收統一證

相關行情

台股首頁我要存股
統一證22.4+1.36%
美元/台幣30.310-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
統一證

70.37%

勝率

#波段上揚股

偏強
統一證

70.37%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
統一證

70.37%

勝率

#均線指標上攻

偏強
統一證

70.37%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
統一證

70.37%

勝率

延伸閱讀



Empty