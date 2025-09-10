營收速報 - 統一證(2855)8月營收17.91億元年增率高達97.62％
今年1-8月累計營收為72.44億元，累計年增率-24.29%。
最新價為22.4元，近5日股價上漲6.25%，相關金融保險上漲0.97%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3163 張
- 外資買賣超：+3171 張
- 投信買賣超：-8 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|17.91億
|98%
|27%
|25/7
|14.12億
|33%
|31%
|25/6
|10.78億
|-35%
|30%
|25/5
|8.31億
|-27%
|106%
|25/4
|4.03億
|-50%
|4%
|25/3
|3.88億
|-75%
|-41%
統一證(2855-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
