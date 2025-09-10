鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-10 11:05

華爾街投資機構花旗集團 (C-US)周二 (9 日) 出具研究報告指出，受 AI 領域對儲存需求激增驅動，2026 年全球關鍵科技商品 DRAM 與 NAND 快閃記憶體恐面臨供不應求局面。

AI推理引爆記憶體晶片荒！花旗：明年DRAM/NAND供需比暴跌 這些公司將受益（圖：Shutterstock）

花旗分析師指出，隨著 AI 應用從「訓練」向「推理」及邊緣設備延伸，一般伺服器記憶體、行動端 DRAM 及高頻寬 / 高密度 NAND 快閃記憶體 (如企業級 QLC 固態硬碟) 需求將大幅成長，DRAM 供需比料將下滑至 - 1.8%，NAND 快閃記憶體供需比更低至 - 4%，整體記憶體市場供需關係趨緊並推升。

根據報告，2026 年 DRAM 供應量與需求量料將分別年增 17.5% 及 20.1%，NAND 快閃記憶體則為 16.5% 及 21.4%，供需增速差凸顯失衡風險。

儘管傳統記憶體需求攀升，但供應商優先投資高頻寬記憶體 (HBM)，犧牲了傳統產能。DRAM 資本支出預計年增 12.2%，NAND 快閃記憶體為 9%，而晶圓廠設備總支出預計成長 11.1%，資源傾斜趨勢明顯。

因此，花旗重申對美光科技、SanDisk、三星及 SK 海力士的「買進」評級，認為記憶體領域龍頭將受益於供需缺口帶來的市場機會。