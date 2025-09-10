氣立耕耘半導體市場應用 續推新品強化競爭優勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 09:04

‌



全球最具影響力的半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2025 」10 日登場，根據國際半導體產業協會 (SEMI) 預估，隨著 AI、高速運算（HPC）等應用推升，全球半導體設備支出將在未來三年持續成長。因應市場發展趨勢，氣立 (4555-TW)）近年來鎖定半導體、生技醫療等產業應用，持續進行產品轉型。

氣立董事長游平政。(鉅亨網記者張欽發攝)

氣立針對半導體產業需求推出三大關鍵產品包括「超音波流量感測器」、「潔淨室用無桿氣缸」及「電控元件」；憑藉創新設計與高度整合能力，期待逐步建立在高階製造市場的競爭優勢。

‌



氣立超音波流量感測器。(圖：氣立提供)

氣立新一代超音波流量感測器採非侵入式夾管式設計，可快速安裝並避免改動既有管路，顯著降低設置成本與時間。產品具備快速響應與高精度偵測能力，可對應化學液體、水、油等流體及多種管路材質，廣泛應用於半導體製程、廠務監控及 PCB 產業等領域。另配合客戶需求，進一步開發出微型超音波流量感測器，適用於 3-12mm 管徑，可應用在液冷散熱設備上，為半導體設備廠商提供更具效率與經濟效益的解決方案。

氣立潔淨室用無桿氣缸及接頭。(圖：氣立提供)

同時，針對半導體廠區的無塵室生產需求，氣立開發的潔淨室專用無桿氣缸採用創新排氣循環設計，將廢氣導入真空系統，避免粉塵汙染無塵環境。此外，產品具備防水刮塵與延長壽命設計，不僅能維持生產線潔淨度，更能有效降低維護成本，成為半導體製程自動化設備不可或缺的核心零組件。

氣立電控元件。(圖：氣立提供)