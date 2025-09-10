川普對藥廠出手！加強藥物廣告監管、打擊社群媒體與網紅不實推廣

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-10 13:30

美國總統川普週二（9 日）簽署了一份備忘錄，強調將加強對直接面向消費者的處方藥廣告監管。雖然新措施未全面禁止藥物廣告，但被視為對美國藥品產業的一大警訊。

川普加強藥物廣告監管、打擊社群媒體與網紅不實推廣。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，此次川普簽署的備忘錄不僅針對傳統電視廣告，也涵蓋社群媒體與數位平台上的藥物廣告，要求資訊更加透明與準確。

美國官員表示，該措施指示衛生及公共服務部長羅伯特 ·F· 甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與美國食品藥物管理局（FDA）局長梅卡利（Marty Makary）採取行動，確保藥品廣告的透明度和準確性，包括增加與任何產品風險相關的資訊量。

甘迺迪長期以來一直批評藥物直銷廣告，認為其助長美國民眾過度依賴處方藥。

官員指出：「我們的目標是讓病患正確認識藥物的潛在危害，並重建公眾信任。」川普政府將依現行規定執行，而非重新立法。

川普政府預計寄出約 100 封停止並禁止信件，以及數千封警告信，提醒企業將加強執法力度。

此外，美國也計畫嚴格審查社群媒體公司與受聘推廣藥物的網紅，若未遵守規範或隱瞞資訊，將面臨監管。

官員補充：「近年來藥物廣告過度普及，造成副作用資訊披露不足，部分線上藥局甚至未遵守藥廠相同的規範。」

美國政府同時計畫消除 1997 年 FDA 規則中的「漏洞」。該規則允許藥物廣告僅引導消費者至網站查詢完整副作用資訊。

事實上，早在 1985 年，FDA 就要求若廣告想要表明藥品的預期治療情況，就必須完整揭露所有副作用。

一名官員表示，近年來執法不力，因此川普政府將「嚴肅看待相關規範，並回應醫師的呼籲」。

官員表示，許多美國醫生認為藥品廣告訊息不均衡，並認為這些廣告會扭曲他們與病人的關係。

川普早在第一任期就曾嘗試規範藥物廣告。2019 年，他要求藥廠在電視廣告中標明其定價，但遭聯邦法官否決，認為 HHS 超越職權。