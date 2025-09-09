鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-09 19:00

副總統蕭美琴今 (9) 日出席「2025 台灣人工智慧年會開幕式」，蕭美琴表示，AI 是台灣未來的經濟動能，也要發展 AI 追求「均衡」，目前 AI 正以光的速度發展，政府要讓 AI 照亮、走入台灣不同的角落，讓科技成為縮小城鄉差距、提升生活品質的重要力量。

蕭美琴: AI以光速促進台灣經濟動能，讓科技縮小城鄉差距。(圖:總統府提供)

蕭美琴致詞時表示，他首先感謝人工智慧學校多年來在教育、人才培育上的努力，讓台灣的 AI 生態系能夠向下扎根並壯大，去年主題是「百工百業用 AI」，今年則是「台灣 AI 競爭力」，除了呼應產業的未來方向，更象徵台灣在國際舞台及世界產業中追求更高定位的決心。

在新一波的 AI 發展中，蕭美琴強調，AI 將是台灣接下來數十年的主要經濟動能，台灣是全球半導體中心，也是非常紮實的能量，來自台灣的人才和韌性，讓台灣工程師能在地震等各種突發狀況快速排解危機，馬上恢復常態，令國際社會驚艷。

蕭美琴提醒，AI 能解決問題，但也會帶來新風險，包括勞動市場轉型、個資隱私、假訊息擴散、演算法偏差等，都是必須正視的挑戰，若掉以輕心，科技也可能變成失控的野馬，台灣追求的不是單純發展 AI 的速度，不能僅有科技大廠受益，還要讓中小微型企業、傳統產業、農業、醫療、服務等各行各業，都能共享這股 AI 的力量。