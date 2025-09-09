鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-09 12:49

‌



近期總統賴清德接受媒體專訪時，提到台美關稅談判的進度，強調若向阿拉斯加購買天然氣也是基於國安需要，前往投資也在此次關稅談判策略中。總統府發言人郭雅慧今 (9) 日受訪時回應，阿拉斯加州州長先前曾來台訪問，另總統府秘書長潘孟安也曾到國外參加相關論壇，這部分潘孟安也已經公開向國人報告。

台美關稅談判涵蓋赴阿拉斯加投資案? 總統府回應：已向外界說明。(圖:總統府提供)

賴清德今日出席「晶鏈高峰論壇—建構全球半導體網絡」，媒體詢問，關於賴清德接受專訪時，有提出要設立台灣主權基金，投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際，但行政院前副院長施俊吉卻質疑，此舉是順從美方的需索，讓台灣處在不公平的投資、分潤條件。

‌



對此，郭雅慧表示，設立主權基金部分，行政院已經有相關說明。

至於阿拉斯加投資部分，是否確定在台美關稅談判籌碼中? 郭雅慧表示，阿拉斯加州長先前曾訪台，而潘孟安也曾經參加「阿拉斯加永續能源會議」論壇，這部分都有公開跟媒體及國人進行相關報告。