營收速報 - 泰福-KY(6541)8月營收2,360萬元年增率高達1611.09％
泰福-KY(6541-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣2,360萬元，年增率1611.09%，月增率39.78%。
今年1-8月累計營收為1.37億元，累計年增率360.96%。
最新價為50.7元，近5日股價下跌-2.64%，相關生技醫療上漲9.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1175 張
- 外資買賣超：-1122 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-53 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|2,360萬
|1611%
|40%
|25/7
|1,688萬
|111%
|-36%
|25/4
|855萬
|404%
|-78%
|25/3
|3,940萬
|6085%
|453%
|25/2
|713萬
|985%
|114%
|25/1
|334萬
|62%
|569%
泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
