鉅亨速報

營收速報 - 泰福-KY(6541)8月營收2,360萬元年增率高達1611.09％

鉅亨網新聞中心


泰福-KY(6541-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣2,360萬元，年增率1611.09%，月增率39.78%。

今年1-8月累計營收為1.37億元，累計年增率360.96%。

最新價為50.7元，近5日股價下跌-2.64%，相關生技醫療上漲9.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1175 張
  • 外資買賣超：-1122 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-53 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 2,360萬 1611% 40%
25/7 1,688萬 111% -36%
25/4 855萬 404% -78%
25/3 3,940萬 6085% 453%
25/2 713萬 985% 114%
25/1 334萬 62% 569%

泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

