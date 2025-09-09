search icon



營收速報 - 國統(8936)8月營收4.95億元年增率高達55.06％

鉅亨網新聞中心


國統(8936-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣4.95億元，年增率55.06%，月增率-2.03%。

今年1-8月累計營收為37.64億元，累計年增率12.51%。

最新價為53.7元，近5日股價下跌-2.69%，相關其他類指數上漲11.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-105 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 4.95億 55% -2%
25/7 5.06億 24% 14%
25/6 4.45億 -28% -2%
25/5 4.56億 -6% -10%
25/4 5.09億 39% -4%
25/3 5.30億 22% 67%

國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收國統

相關行情

台股首頁我要存股
國統53.7-1.10%
美元/台幣30.380-0.47%

