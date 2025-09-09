營收速報 - 國統(8936)8月營收4.95億元年增率高達55.06％
今年1-8月累計營收為37.64億元，累計年增率12.51%。
最新價為53.7元，近5日股價下跌-2.69%，相關其他類指數上漲11.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-105 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|4.95億
|55%
|-2%
|25/7
|5.06億
|24%
|14%
|25/6
|4.45億
|-28%
|-2%
|25/5
|4.56億
|-6%
|-10%
|25/4
|5.09億
|39%
|-4%
|25/3
|5.30億
|22%
|67%
國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
