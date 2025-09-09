營收速報 - 遠雄來(2712)8月營收7,754萬元年增率高達106.44％
今年1-8月累計營收為3.77億元，累計年增率74.25%。
最新價為20.2元，近5日股價上漲0.75%，相關觀光事業上漲2.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|7,754萬
|106%
|24%
|25/7
|6,269萬
|173%
|47%
|25/6
|4,259萬
|115%
|3%
|25/5
|4,134萬
|738%
|7%
|25/4
|3,853萬
|625%
|21%
|25/3
|3,196萬
|-1%
|5%
遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
