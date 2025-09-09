營收速報 - 凱碩(8059)8月營收12.28億元年增率高達21282.79％
今年1-8月累計營收為37.31億元，累計年增率1667.22%。
最新價為23.8元，近5日股價下跌-0.83%，相關通信網路類指數上漲4.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+56 張
- 外資買賣超：+56 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|12.28億
|21283%
|63%
|25/7
|7.55億
|1543%
|37%
|25/6
|5.52億
|1521%
|-28%
|25/5
|7.64億
|1663%
|203%
|25/4
|2.52億
|1035%
|545%
|25/3
|3,915萬
|97%
|-53%
凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
