營收速報 - 凱碩(8059)8月營收12.28億元年增率高達21282.79％

鉅亨網新聞中心


凱碩(8059-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣12.28億元，年增率21282.79%，月增率62.77%。

今年1-8月累計營收為37.31億元，累計年增率1667.22%。

最新價為23.8元，近5日股價下跌-0.83%，相關通信網路類指數上漲4.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+56 張
  • 外資買賣超：+56 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 12.28億 21283% 63%
25/7 7.55億 1543% 37%
25/6 5.52億 1521% -28%
25/5 7.64億 1663% 203%
25/4 2.52億 1035% 545%
25/3 3,915萬 97% -53%

凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

