營收速報 - 大世科(8099)8月營收9.82億元年增率高達225.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為31.74億元，累計年增率31.95%。
最新價為75.1元，近5日股價上漲8.85%，相關資訊服務類指數上漲1.74%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+161 張
- 外資買賣超：+161 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|9.82億
|225%
|244%
|25/7
|2.86億
|11%
|-18%
|25/6
|3.46億
|3%
|3%
|25/5
|3.37億
|-2%
|7%
|25/4
|3.15億
|21%
|7%
|25/3
|2.93億
|-7%
|17%
大世科(8099-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 精誠(6214)8月營收36.44億元年增率高達37.35％
- 營收速報 - 海韻電(6203)8月營收2.34億元年增率高達110.59％
- 營收速報 - 彩晶(6116)8月營收8.65億元年增率高達38.37％
- 營收速報 - 隆大(5519)8月營收15.28億元年增率高達604.89％
下一篇