search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 大世科(8099)8月營收9.82億元年增率高達225.03％

鉅亨網新聞中心


大世科(8099-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣9.82億元，年增率225.03%，月增率243.94%。

今年1-8月累計營收為31.74億元，累計年增率31.95%。

最新價為75.1元，近5日股價上漲8.85%，相關資訊服務類指數上漲1.74%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+161 張
  • 外資買賣超：+161 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 9.82億 225% 244%
25/7 2.86億 11% -18%
25/6 3.46億 3% 3%
25/5 3.37億 -2% 7%
25/4 3.15億 21% 7%
25/3 2.93億 -7% 17%

大世科(8099-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收大世科

相關行情

台股首頁我要存股
大世科75.1-3.10%
美元/台幣30.380-0.47%

延伸閱讀



Empty