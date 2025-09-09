search icon



營收速報 - 神隆(1789)8月營收3.45億元年增率高達62.71％

鉅亨網新聞中心


神隆(1789-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3.45億元，年增率62.71%，月增率72.84%。

今年1-8月累計營收為19.78億元，累計年增率-5.98%。

最新價為17.9元，近5日股價上漲0.28%，相關生技醫療上漲4.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-205 張
  • 外資買賣超：-219 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3.45億 63% 73%
25/7 1.99億 -19% -23%
25/6 2.58億 -9% -2%
25/5 2.62億 4% 16%
25/4 2.27億 0% -28%
25/3 3.15億 -6% 92%

神隆(1789-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥、針劑製劑之研發、產銷及相關產品之諮詢及技術服務業務。生物技術服務。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收神隆

