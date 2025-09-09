營收速報 - 神隆(1789)8月營收3.45億元年增率高達62.71％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為19.78億元，累計年增率-5.98%。
最新價為17.9元，近5日股價上漲0.28%，相關生技醫療上漲4.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-205 張
- 外資買賣超：-219 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3.45億
|63%
|73%
|25/7
|1.99億
|-19%
|-23%
|25/6
|2.58億
|-9%
|-2%
|25/5
|2.62億
|4%
|16%
|25/4
|2.27億
|0%
|-28%
|25/3
|3.15億
|-6%
|92%
神隆(1789-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥、針劑製劑之研發、產銷及相關產品之諮詢及技術服務業務。生物技術服務。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 《價值型投資 最新產業研究報告》上銀（2049-TW）轉型智慧製造關鍵供應商 半導體自動化與AI機器人打開成長新格局
- 半導體展點火台股創高！三族群全面驗證，籌碼控管成關鍵：創意、眾達-KY、AES-KY、昇陽半導體、聯發科
- 【量大強漲股整理】九月份選股三大關鍵，AI產業策略聯盟潛力股大公開?
- ICAO 23日於加國登場 交通部：讓國際民航體系了解台灣參與重要性
下一篇