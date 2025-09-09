search icon



營收速報 - 合騏(8937)8月營收517萬元年增率高達32.85％

鉅亨網新聞中心


合騏(8937-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣517萬元，年增率32.85%，月增率49.97%。

今年1-8月累計營收為4,896萬元，累計年增率-50.71%。

最新價為165元，近5日股價上漲12.67%，相關其他類指數上漲11.24%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1000 張
  • 外資買賣超：+672 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+328 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 517萬 33% 50%
25/7 345萬 -84% -17%
25/6 415萬 -59% -33%
25/5 622萬 -52% -20%
25/4 778萬 -67% 24%
25/3 629萬 -18% -2%

合騏(8937-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產機車(多功能休閒車)及其零件等買賣業務。生產電動機車(電動代步車)及其零件等買賣業務。生產其他交通運輸工具及其零件等買賣業務(沙灘車、殘障代步車)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收合騏

Empty