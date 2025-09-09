營收速報 - 合騏(8937)8月營收517萬元年增率高達32.85％
今年1-8月累計營收為4,896萬元，累計年增率-50.71%。
最新價為165元，近5日股價上漲12.67%，相關其他類指數上漲11.24%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1000 張
- 外資買賣超：+672 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+328 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|517萬
|33%
|50%
|25/7
|345萬
|-84%
|-17%
|25/6
|415萬
|-59%
|-33%
|25/5
|622萬
|-52%
|-20%
|25/4
|778萬
|-67%
|24%
|25/3
|629萬
|-18%
|-2%
合騏(8937-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為生產機車(多功能休閒車)及其零件等買賣業務。生產電動機車(電動代步車)及其零件等買賣業務。生產其他交通運輸工具及其零件等買賣業務(沙灘車、殘障代步車)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
