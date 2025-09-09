營收速報 - 寬魚國際(6101)8月營收1.46億元年增率高達763.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為7.74億元，累計年增率61.17%。
最新價為37.15元，近5日股價上漲2.51%，相關文化創意產業指數上漲1.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+63 張
- 外資買賣超：+63 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.46億
|764%
|10%
|25/7
|1.32億
|1664%
|-34%
|25/6
|2.01億
|129%
|201%
|25/5
|6,685萬
|17%
|-50%
|25/4
|1.34億
|6%
|72%
|25/3
|7,775萬
|11%
|679%
寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 合騏(8937)8月營收517萬元年增率高達32.85％
- 營收速報 - 國統(8936)8月營收4.95億元年增率高達55.06％
- 營收速報 - 大世科(8099)8月營收9.82億元年增率高達225.03％
- 營收速報 - 凱碩(8059)8月營收12.28億元年增率高達21282.79％
下一篇