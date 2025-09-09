search icon



營收速報 - 寬魚國際(6101)8月營收1.46億元年增率高達763.86％

鉅亨網新聞中心


寬魚國際(6101-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.46億元，年增率763.86%，月增率10.3%。

今年1-8月累計營收為7.74億元，累計年增率61.17%。

最新價為37.15元，近5日股價上漲2.51%，相關文化創意產業指數上漲1.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+63 張
  • 外資買賣超：+63 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.46億 764% 10%
25/7 1.32億 1664% -34%
25/6 2.01億 129% 201%
25/5 6,685萬 17% -50%
25/4 1.34億 6% 72%
25/3 7,775萬 11% 679%

寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

