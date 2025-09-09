鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-09 15:56

仁新 (6696-TW) 代子公司 Belite 公告，由 RA Capital 領投，與多家醫療生技投資機構簽訂私募 (PIPE) 股權認購協議，此次私募預計募集 1.25 億美元 (約新台幣 38 億元)，若後續投資人全數行使權證，將可提供額外約 1.5 億美元的資金 (約新台幣 46 億元)，合計達 2.75 億美元 (約新台幣 84 億元)，私募預計於美東時間 9 月 9 日完成。

仁新子公司Belite獲RA Capital領投，完成84億元私募融資。(圖：shutterstock)

仁新指出，此次私募由 RA Capital 領投，並與 Eventide、Marshal Wace、RTW、Soleus 及 Vestal Point 簽訂私募 (PIPE) 股權認購協議，在扣除任何與發行相關的費用前，預計募資 1.25 億美元 (約新台幣 38 億元)，以每股 64 美元 (約新台幣 1948 元) 發行 1 股普通股，以及 1 單位權證，每單位權證得以履約價格 76.8 美元 (約新台幣 2338 元) 認購 1 股普通股。

仁新進一步提到，此次發行的權證履約價格為每單位 76.8 美元，比私募認購價格溢價 20%，若未來投資人全數行使權證，將可提供額外約 1.5 億美元的資金 (約新台幣 46 億元)。

仁新表示，Belite 自去年 4 月起，累計已獲 5 次國際投資機構的資金挹注，前 4 次增資均在 LBS-008 STGD1 全球臨床三期試驗 (GRAGON) 的期中分析出爐前，吸引投資機構加碼投資，而此次私募則於 DRAGON 即將完成的時候，再獲 6 家投資機構支持，增資金額創高，顯現 LBS-008 發展潛力。

董事長林雨新表示，此次增資收益將用於推進 Tinlarebant 的開發，並感謝投資人對 LBS-008(Tinlarebant) 在治療斯特格病變 (STGD1) 與晚期乾性黃斑部病變 (GA) 潛力的信任，讓仁新可以持續推動創新且具潛在突破性療法，用以治療且未被滿足醫療需求的視網膜退化性疾病。