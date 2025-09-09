鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 18:14

台北股匯今 (9) 日再度上演雙漲走勢，加權指數強勢大漲逾 300 點，攻克 24800 點關卡，續創歷史新高，新台幣兌美元也飛越 30.5、30.4 元兩道關卡，終場收在 30.38 元，升值 1.42 角，為連續第 4 個交易日走揚，寫下近 3 周以來的新高，成為今日最強亞幣。

〈台幣〉熱錢簇擁股匯雙漲 連4升收30.38元攀近3周新高。(圖：shutterstock)

美元指數近日持續走低，失守 98 關卡後，今天盤中低見 97.2，主要亞幣紛紛走強，新台幣兌美元以 30.5 元開盤後，在熱錢簇擁下，盤中一度強升 2 角，最高升抵 30.322 元，終場升幅略收斂，以 30.38 元作收，台北及元太外匯市場總成交值 19.89 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.13%，新台幣勁揚 0.47%，成為今天的最強亞幣，日元升值 0.22%，人民幣升值 0.09%，新加坡幣小升 0.03%，韓元則貶值 0.03%。歐元升值 0.16%。

美國最新非農數據透露勞動市場顯著降溫，聯準會降息幾成定局，市場普遍預期 Fed 將在 9 月 16 至 17 日 FOMC 會議啟動降息循環，這將是九個月來首次進行降息。