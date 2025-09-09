鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-09 13:19

‌



響應「健康台灣」政策，華碩 (2357-TW) 積極投入 AI 智慧醫療領域，與長庚醫院深度合作，導入生成式 AI 技術，成功將多項高階醫療 AI 模型與大語言模型應用於臨床，全面提升醫療效率與病患照護品質，為台灣醫療科技樹立嶄新典範。

AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎。(圖：華碩提供)

台灣具備完整的健保巨量資料庫、世界級醫療與科技實力，為「健康台灣」政策奠定堅實基礎。華碩與集團旗下台智雲、台生科，共同參與長庚醫院 9 月 6 日舉辦的「2025 年健康台灣：智慧、再生與精準醫療國際研討會」。

‌



華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章以「Healthcare 4.0 建構未來醫療照護服務的數位基石」為題，分享華碩專注於次世代智慧醫療數位基礎建設、平台及應用的三層架構，以軟硬體整合能力推動醫療機構數位轉型。

華碩集團與長庚醫院長期合作下，在 AI 輔助診斷、語音應用與智慧照護等多項領域皆有豐碩成果。醫療語音應用方面，雙方積極驗證及推廣「藥師諮詢」流程，透過「語音辨識」、「文字轉錄」到「摘要生成」的自動化串接，在可連接至 HIS 醫療資訊系統下，提升藥師與患者的溝通效率，增進用藥安全、強化完整用藥紀錄管理，促進醫療團隊協作與後續追蹤。

此外，台智雲與華碩電腦雲端架構軟體中心共同協助長庚醫院建構一站式 AI 推論雲平台，整合大語言模型生成式 AI 小助手，推動 AI 輔助診斷，應用於骨質疏鬆風險篩檢、心室功能預測與急診氣腹快速判讀，大幅提升診斷速度與精準度。

同時，透過 AI 病歷書寫助手與語音系統，簡化文書流程、實現零觸控紀錄，並整合 IoT 數據於居家照護，提供即時、精準的照護建議。

研討會期間，華碩亦展示 VivoWatch 智慧健康錶、手持式無線超音波、EndoAim 內視鏡 AI 解決方案、健康小站遠距解決方案、醫療語音解決方案等多項智慧醫療產品。

台生科則專注於推動真實世界數據與 AI 在醫藥及醫材產業的應用，以醫療資訊賦能醫院，強化數據治理與臨床決策能力，打造智慧醫療生態，推動個人化健康管理。台智雲三大核心服務包含地端 AI 基礎架構解決方案、模型優化推論服務，以及 AIHPC 雲平台皆可與醫院合作推動智慧醫療應用。