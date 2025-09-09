大研生醫IPO歡度蜜月最高漲幅達43.35% Q4將迎來銷售旺季

大研生醫 (7780-TW) 今 (9) 日以每股 158 元上市掛牌交易 ，早盤上漲到 226.5 元，最高漲幅達 43.35%，董事長張家銘指出，第四季大研生醫將有首度跨界的皮膚保養品推出，同時，由過往的業績表現來看，大研生醫第四季的營收可望抵行為上前三季的總和，對 2025 全年業績並不看淡。