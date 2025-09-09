大研生醫IPO歡度蜜月最高漲幅達43.35% Q4將迎來銷售旺季
鉅亨網記者張欽發 台北
大研生醫 (7780-TW) 今 (9) 日以每股 158 元上市掛牌交易 ，早盤上漲到 226.5 元，最高漲幅達 43.35%，董事長張家銘指出，第四季大研生醫將有首度跨界的皮膚保養品推出，同時，由過往的業績表現來看，大研生醫第四季的營收可望抵行為上前三季的總和，對 2025 全年業績並不看淡。
大研生醫 8 日在興櫃的最後成交價爲 299 元。
張家銘並指出，2026 年的重點在日本，以至於透過日本對東南亞市等國包括印尼、馬來西亞、越南的進一步開拓市場開拓，以透過日本三大製葯業代工廠生產產品，除在日本銷售之外，並利用日本銷往東南亞國家產品零關稅的優勢，克服東南亞國家對台灣保健食品課徵高達 30% 關稅的劣勢。
大研生醫在日本預計將主推魚油、益生菌、膠原蛋白、好睡眠芝麻 GABA 膠囊等重點產品。
大研生醫 2025 年上半年營收 7.9 億元，毛利率 65.41%，年增 4.35 個百分點，稅後純益達 1.43 億元，年增 40.98 倍，創同期歷史新高，每股純益 2.4 元；大研生醫 2025 年第二季營收 4.55 億元，毛利率 64.52%，季減 2.1 個百分點，稅後純益 3880 萬元，每股純益 0.65 元。
同時，大研生醫 2025 年 7 月營收為 1.49 億元，月減 14.96%，年增 73.26%，1-7 月營收爲 9.39 億元，年增 53.78%。公司指出，7 月業績延續上半年強勁的成長趨勢，顯示營運策略執行成效顯著，市場滲透率與品牌競爭力持續提升。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇