台、捷深化2國科技合作 聚焦半導體、AI及國防產業

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-08 19:36

國科會今 (8) 日表示，捷克科研創新部長 Marek Ženíšek 日前來台拜會國科會主委吳誠文，雙方都期許台、捷在科技領域的合作持續深化，從半導體、AI、資通訊到雷射科技等領域皆能展現高度互補性，隨著全球供應鏈重組與科技自主性日益受重視，未來雙方將擴大科研與產業合作。吳誠文也指出，台灣在太空及國防相關產業發展上，也希望與各國展開更多合作。

國科會主委吳誠文(右)、捷克科研創新部長Marek Ženíšek(左)。(圖:國科會提供)

國科會表示，Ženíšek 在拜會吳誠文會談中，雙方肯定在半導體領域的重要合作計畫執行的成效，包括先進晶片設計研究中心 (ACDRC) 及晶創布拉格辦公室，為兩國科研機構與產業界的交流合作提供最佳平台。

吳誠文指出，台灣在全球半導體製造上具備關鍵地位，捷克則在科研、精密機械與光電技術方面具有長期基礎，雙方科技合作具高度互補性。針對雷射領域，雙方初步規劃將在先進雷射科技領域建立策略性合作架構，由我方國家儀器科技研究中心與捷克光速研究中心 (ELI) 及捷克科學院所屬 HiLASE 中心合作，共同研擬合作主題，並推動實質合作。

Ženíšek 此次來台亦拜會新竹科學園區管理局，了解台灣在推動科學園區的成功經驗，也前往工研院、國家同步輻射研究中心、國家儀器科技研究中心及台灣半導體研究中心等科研機構參訪。

國科會指出，台捷雙方在科技領域上已有相當多的合作，國科會已陸續與捷克科學基金會 (GACR)、捷克技術署 (TACR)、捷克科學院 (CAS) 簽科研合作協議或備忘錄，共同推動雙邊研究計畫及人員交流，自 2010 年起累計至今已共同補助超過百件計畫。