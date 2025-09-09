〈房產〉全台科學園區第二季房價全修正 南科高雄園區指數季跌達4.1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 11:43

‌



2025 年第二季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。最新數據顯示，在銀行房貸緊縮和信用管制的影響下，2025 年第二季三大科學園區房價指數全面下跌。高雄園區以季跌 4.1% 最多，台南園區下跌 3.1% 居次，新竹園區跌 2.3%，台中園區小幅下修 1.4%。

全台科學園區第二季房價全修正 南科高雄園區指數季跌達4.1%。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，2025 年第二季在銀行房貸緊縮與第七波信用管制續行，加上美國又宣布關稅政策下，房市交易未見起色。而且，目前買方購屋心態保守，期待有一定的降幅才願意進場，且部分屋主也評估房市現況，願意讓利、降價出售，也讓本季科學園區房價指數皆呈下跌的現象，反映市場買氣降溫，房價正在修正中。

‌



郭翰補充，雖然科學園區在產業進駐後，有望帶動龐大的人才需求，使當地的購屋需求走升。不過，不少科技大廠目前仍在建廠與擴廠階段，離全面貢獻產能時間尚早。因此，在就業人口尚未到位，及生活機能仍待完善下，加上前幾年房價已提前反映，與現階段房市受政策衝擊，自然難獲得在地、剛需買盤青睞，也使近年來漲多的房價開始下修。

位於高雄的南部科學園區，2025 年第二季指數跌幅 4.1% 最重。郭翰說，高雄園區近年來受益於台積電的設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。然而，自去年下半年開始，受銀行房貸緊縮和房市政策的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價也開始修正，經 2024 年第四季修正 4.7% 後，2025 年第一季指數小幅回升 1.3%，第二季指數又再下跌 4.1%，整體房價呈現走跌趨勢。