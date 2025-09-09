台積電供應鏈志聖以18億元奪水湳經貿園區大基地 點亮台中標地案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 17:17

台中市政府今 (9) 日進行土地標售共釋出 173 筆土地，總底價將近 227 億元，其中並以志聖 (2467-TW) 出手以 18.24 億元拿下水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元，是今天標售的單總價冠軍，志聖總經理梁又文指出，志聖將在此建立可容納 1000 名研發人員的創研中心。

志聖總經理梁又文。(鉅亨網記者張欽發攝)

志聖今天透過投標拿下的水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元，總金額則達 18.24 億元，預計將可建 7000 坪的樓地板面積，梁又文指出，志聖將此建立可容納 1000 名研發人員的創研中心，依規定將在 3 年內動工。

志聖爲 PCB、半導體及先進封裝重要設備廠，也屬台積電 (2330-TW) 供應鏈，梁又文指出，拿下水湳經貿園區的逢大段 21 地號，建立研發中心 ，將結合現有台中精密機械園廠的占地生產線，成為志聖在台中生產及研發的雙主軸。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次台中市土地標售釋出的土地，許多皆為先前未標脫的標的，備受關注的水湳經貿園區，本次並無釋出高容積率的文商段標的，釋出的土地以創延段、生態段等低容積率土地為大宗，開發效益相對低。十三期、十四期的土地多半狹長零碎，也不利於建商獨立開發，但對有意購地自建的買家反倒頗具吸引力，所以標脫的土地，半數都是低於百坪的低總價標的。

志聖今天拿下的水湳經貿園區的逢大段 21 地號，土地面積逾 1600 坪，單價超過 112 萬元，是本次標售的單總價冠軍，也是少數順利標脫的精華土地。