〈房產〉央行放寬換屋自住出售原有房屋期限 房仲：銀行資金仍緊 影響市況不大

台灣央行今 (8) 日宣布，因今 (2025) 年以來房市交易降溫，民眾買賣房屋時間拉長，考量實質換屋自住者需求，將實質換屋自住者出售原有房屋的期限由原訂的 1 年延長為 18 個月。但房仲業者指出，台灣央行此一放寬，雖然可以讓換屋族鬆一口氣，但真正跟銀行簽切結的案件數量很有限，而銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響市場的關鍵因素。

台灣央行放寬換屋自住出售原有房屋期限 房仲：銀行資金仍緊影響市況不大。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣央行今天也籲請銀行在借款人符合授信 5P 原則與實質換屋自住之前提下，協助支應換屋者之資金需求。房仲業者指出，所謂授信 5P 原則，意指銀行授信須考量借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023 年 6 月至 2025 年 5 月，本國銀行辦理換屋協處案件共 2142 件，等於每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到 100 件，顯示真正跟銀行簽切結的數量很有限，此次央行放寬將出售時間延長到 18 個月，的確可以讓換屋族鬆一口氣，但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行主要順應民意，對卡關的換屋族稍微放寬，略表心意，給與緩衝空間，不過切結書從 12 個月寬限到 18 個月，還是要看銀行承做意願，且緊縮的水位、放款集中度困境，仍未改善，因此銀行對於換屋族的房貸態度不會改變，仍然會希望把資源優先釋放給符合 5P 的申貸族，切結書放寬對市況來說影響並不大。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2024 年 9 月為確保換屋族權益，央行特別在信用管制措施中加上「人道走廊」，換屋族若在買房的一年內賣掉舊屋，則可避免受第二戶限貸 5 成之限制，如今該措施再度鬆綁，且延長換屋族售屋時間至 18 個月時間，在目前房市交易節奏放緩的情況下，讓換屋族資金籌備較顯寬容，為目前逐漸萎縮的換屋市場注入強心針。