鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-05 10:58

繼 2025 年陽明交通大學於高雄設立分校後，國立清華大學正式於今年 2 月底，在高雄設立分校。房仲業者統計，高雄 8 間國立大學與技專校院，周邊近一年房價變化，其中，國立高雄科技大學 (楠梓校區)，周邊房價表現最為亮眼，從 2024 年每坪均價 27 萬元，2025 年跳升至 3 字頭，每坪均價 31.7 萬元，年增 17.4% 居冠。

台灣房屋左營 R15 加盟店店東黃識頻表示，國立高雄科技大學楠梓校區座落於後勁商圈，區段發展成熟，生活機能完備，鄰近後勁捷運站與後勁夜市，並擁有完整學區資源，校區主要幹道海專路可銜接機能成熟的德民商圈，生活便利性高。而大學周邊向來具備高度租屋與商用住宅需求，除了大學城優勢，該區同時為距離台積電廠區及楠梓科技產業園區最近的大學商圈，隨著半導體與科技產業聚落逐步成形，就業人口持續進駐，更為區域房市挹注大紅利。

黃識頻表示，近年後勁捷運站周邊新大樓案如雨後春筍，新成屋最高單價更已突破 4 字頭，鎖定首購與科技新貴族群，市場以 2 房小宅產品為主力，總價帶多落在千萬元上下。受紅利帶動，同區段屋齡約 10 年的中古捷運宅，價格亦出現明顯補漲，同步站穩 3 字頭，不過 2025 年房市景氣收斂，區段主要仰賴預售案交屋支撐表現。

不過，並非大學城周邊房價都看漲，像是高雄師範大學 (和平校區)，周邊近一年房價就出現約 1 成跌幅，其他包括新設立的清華大學、同位於楠梓的高雄大學等，2025 年周邊房價均出現微幅下修。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高師大所在的文化中心生活圈屬於成熟文教商圈，長年為高雄傳統購屋熱區，過去交易量在各國立大學校區中名列前茅。不過，2025 年因整體市場氛圍轉趨保守，該區交易量亦大幅縮減約 6 成，買氣明顯降溫，短期價格也因此出現震盪，再加上區段開發趨於飽和，缺乏高價新屋產品帶動行情，整體價量同步盤整。