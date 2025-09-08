〈台股盤後〉台積電壓回平盤 創新高後漲點縮至52點收最低24547點

台股今 (8) 日盤中登上 24729.96 點新高，但在台積電尾盤壓回平盤下，最後一盤漲幅收斂 80 點，僅上漲 52.8 點或 0.22%，收當日最低 24547.38 點，成交金額 4336 億元，盤面上以封測族群表現較為亮眼。