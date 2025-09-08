〈台股盤後〉台積電壓回平盤 創新高後漲點縮至52點收最低24547點
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (8) 日盤中登上 24729.96 點新高，但在台積電尾盤壓回平盤下，最後一盤漲幅收斂 80 點，僅上漲 52.8 點或 0.22%，收當日最低 24547.38 點，成交金額 4336 億元，盤面上以封測族群表現較為亮眼。
權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 最後一盤爆量收回平盤 1180 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 收黑，台達電 (2308-TW) 今日衝上 745 元新高後，收盤同樣收回平盤，廣達 (2382-TW) 收紅。
封測族群表現亮眼，日月光投控 (3711-TW) 漲停作收、華東 (8110-TW) 漲近 6%，京元電子 (2449-TW)、力成 (6239-TW) 均漲約半根停板；另外，記憶體指標華邦電 (2344-TW) 漲 9%。
高價股方面，AES-KY(6781-TW) 以及緯穎 (6669-TW) 均漲 3%，漢唐 (2404-TW) 漲近 2%；弱勢指標股方面，華新 (1605-TW)、宏碁 (2353-TW) 跌逾 4%，玉山金 (2884-TW) 跌 2%。
