〈台股盤後〉台積電壓回平盤 創新高後漲點縮至52點收最低24547點

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (8) 日盤中登上 24729.96 點新高，但在台積電尾盤壓回平盤下，最後一盤漲幅收斂 80 點，僅上漲 52.8 點或 0.22%，收當日最低 24547.38 點，成交金額 4336 億元，盤面上以封測族群表現較為亮眼。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電壓回平盤 創史高後漲點縮至52點收最低24547點。(鉅亨網資料照)

權值股表現來看，台積電 (2330-TW) 最後一盤爆量收回平盤 1180 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 收黑，台達電 (2308-TW) 今日衝上 745 元新高後，收盤同樣收回平盤，廣達 (2382-TW) 收紅。


封測族群表現亮眼，日月光投控 (3711-TW) 漲停作收、華東 (8110-TW) 漲近 6%，京元電子 (2449-TW)、力成 (6239-TW) 均漲約半根停板；另外，記憶體指標華邦電 (2344-TW) 漲 9%。

高價股方面，AES-KY(6781-TW) 以及緯穎 (6669-TW) 均漲 3%，漢唐 (2404-TW) 漲近 2%；弱勢指標股方面，華新 (1605-TW)、宏碁 (2353-TW) 跌逾 4%，玉山金 (2884-TW) 跌 2%。

文章標籤

台股盤後台積電日月光投控封測台股盤後TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1180+0.00%
鴻海203.5-0.73%
﻿宏碁31.9-4.49%
華新22.25-4.51%
漢唐1055+1.93%
緯穎3125+3.31%
AES-KY1390+3.73%
華邦電24.6+9.09%
力成126.5+4.98%
京元電子169+5.63%
華東15.1+5.96%
日月光投控171.5+9.94%
廣達260+0.58%
台達電726+0.00%
聯發科1430-0.35%
玉山金33.6-2.04%

