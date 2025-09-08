〈房產〉全台8月房租指數以109.15再創新高 但年增率出現收歛格局
鉅亨網記者張欽發 台北
整體通膨狀況逐漸緩和，不過全台 8 月房租類的租金指數年增率達 2.29%，年增率仍達 2% 以上，年增率則出現收斂，爲近 17 個月以來年增幅新低，由於政策上朝未來續約漲租需參考房租指數年增率方向，依這樣計算，元萬塊租金要漲租可能一個月僅能漲 400 餘元。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前全台通膨已經降溫，通膨因素恐難以推升房租上漲，但房租還是受到市場供需影響，現在市場買氣欠佳，仍有利租屋市場，經濟面則是表現一般，觀察未來房租指數是否慢慢回到 2% 以內。
統計顯示，最新全台 8 月房租指數為 109.15，寫下歷史新高，同時較 2020 年同期上漲約 1 成，年增率為 2.29%，則是近 17 個月以來新低，若以區域來看，北部地區房租指數年增率為 2.35%，中部地區則是 2.52%，南部區域則是 2.03%，東部區域 1.49%。
曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括近年的通膨、房價走揚、新成屋落成釋出的比價效應、房東房貸的資金成本增加、政府租金補貼增加租客的承擔能力等，不過最後都還是要回歸到市場供需，新青安剛上路的確出現一波租轉買的現象，但近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定。
政府近年除了積極補貼租客，也希望房東多將閒置的房屋釋出，提出許多稅負上的優惠獎勵，近期則是研擬進行「租賃條例」的修法，重點包括保障租客在訂約加續約時，可以享有一次合計 3 年租約、以及房東要漲租金必須提前半年告知租客，且房租漲幅不得超過當月房租指數年增率，由於政策仍研擬當中，未來可能還是會有些變化。
