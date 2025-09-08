〈房產〉全台8月房租指數以109.15再創新高 但年增率出現收歛格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-08 17:23

整體通膨狀況逐漸緩和，不過全台 8 月房租類的租金指數年增率達 2.29%，年增率仍達 2% 以上，年增率則出現收斂，爲近 17 個月以來年增幅新低，由於政策上朝未來續約漲租需參考房租指數年增率方向，依這樣計算，元萬塊租金要漲租可能一個月僅能漲 400 餘元。

統計顯示，最新全台 8 月房租指數為 109.15，寫下歷史新高，同時較 2020 年同期上漲約 1 成，年增率為 2.29%，則是近 17 個月以來新低，若以區域來看，北部地區房租指數年增率為 2.35%，中部地區則是 2.52%，南部區域則是 2.03%，東部區域 1.49%。

曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括近年的通膨、房價走揚、新成屋落成釋出的比價效應、房東房貸的資金成本增加、政府租金補貼增加租客的承擔能力等，不過最後都還是要回歸到市場供需，新青安剛上路的確出現一波租轉買的現象，但近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定。