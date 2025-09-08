鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 13:20

美國眾議院中國問題特別委員會近日發布一份報告指出，過去兩年中美國國防部資助了數百個與中國高校及其國防工業相關的研究合作項目。其中，多家中國機構因與軍方合作，被美國政府列入黑名單。

美國國防部「資助」中國國防科技計畫？中國使館回應！(圖：Shutterstock)

根據《南華早報》報導，對此，中國駐美大使館發言人表示，這份報告「毫無依據」，並強調中國對此表示「堅決反對」。

報告將近 80 頁，指出在 2023 年 6 月至 2025 年 6 月期間，美國共發表約 1400 篇研究論文，不但得到了美國國防部支持，還與中國合作完成。

這些出版物約由 700 項國防撥款資助，總額超過 25 億美元。其中，超過一半涉及與中國國防科技工業相關的機構。

《ABC》報導指出，雖然聯邦法律未禁止與這些機構進行研究合作，但數十家機構因潛在「安全風險」被美國政府列入黑名單。

報告稱，這些獲得美國國防部資助的項目多具有明顯軍事用途，涵蓋高超音速技術、半導體、人工智慧、先進材料以及下一代推進技術等領域。

報告還點名華盛頓卡內基科學研究所（Carnegie Institution of Washington）的一名地球物理學家，在參與美國國防部資助的研究期間，同時在中國科研機構任職，主要從事高能材料、氮氣及高壓物理研究。

報告稱，此案例令人擔憂，認為中國可能利用美國納稅人的資金推動武器研發。

報告指出，在美中科技與國防競爭的背景下，這些合作項目可能讓中國藉由與美方的研究合作獲取軍事利益，強調：「美國納稅人的資金應該用於保衛國家，而非增強其最主要的戰略競爭對手。」

根據《美聯社》報導，被報告點名的華盛頓卡內基科學研究所則澄清說，其所有研究均遵守美國法律，屬於基礎研究，且公開可得，完全不涉密。

研究主要集中在行星科學相關的物質基本性質上，並否認報告中所稱「研究由五角大樓資助」的說法，表示實際經費來自美國國家科學基金會的重大研究儀器項目。