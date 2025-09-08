川普：已準備好對俄羅斯進入「第二階段」制裁
鉅亨網編譯莊閔棻
隨著俄烏戰爭持續升溫，美國總統川普 週日（7 日）表示，他已準備好對俄羅斯進入「第二階段」制裁，這是他至今最接近明確表態可能加碼制裁莫斯科及其石油買家的言論。
根據《CNBC》報導，川普過去雖多次威脅要對俄羅斯祭出更多制裁，但為了推動和平談判而遲遲未付諸行動。他最新的發言顯示立場愈發強硬，但並未具體說明「二級制裁」將包含哪些措施。
在白宮接受媒體提問時，當被問及是否準備啟動對俄「第二階段」制裁時，川普僅簡短回應：「是的，我準備好了」，但未再進一步解釋細節。
川普上任之初曾聲稱能迅速結束烏克蘭戰爭，但至今未能如願，使他對現狀日益感到沮喪。他上週三（3 日）曾為自己的對俄政策辯護，強調已對印度出口至美國的商品加徵懲罰性關稅。
印度是俄羅斯能源的重要買家，而西方因戰爭而削減採購。川普指出，相關措施「讓俄羅斯損失了數千億美元」。他補充說：「你能把那稱為沒有行動嗎？而且我還沒開始第二階段，甚至第三階段。」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent） 週日表示，美國與歐盟可能對購買俄羅斯石油的國家加徵「二級關稅」，藉此將俄羅斯經濟推向崩潰邊緣，迫使俄羅斯總統普丁重返談判桌。
目前，中國仍是俄羅斯能源的最大買家之一。
- 告別選擇困難！這檔ETF聚焦龍頭成長股
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 加強俄羅斯制裁可迫使普丁重返談判桌？美國財長：歐洲需一起合作
- 烏克蘭無人機再襲俄羅斯能源設施！「友誼輸油管道」受損影響原油運送
- 俄羅斯無人機清晨又襲擊基輔！烏克蘭平民傷亡、包括一名一歲兒童
- 台灣還能靠美國嗎？傳美國防部焦點從中國與俄羅斯轉向本土與西半球
下一篇