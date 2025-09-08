黃金瘋狂衝刺！央行掃貨+Fed降息 全球儲備大變天 高盛調查多空比例8:1史上最狂
鉅亨網編譯陳韋廷
持續飆升的黃金市場正迎來多重利多，根據華爾街投行高盛最新調查報告，看多黃金的投資人與看空者比例達到驚人的 8:1，黃金首次超越已開發市場股票，成為該機構調查中最受追捧的多頭交易標的。這一現象背後是全球央行戰略調整、聯準會 (Fed) 降息預期及地緣政治風險共同作用的結果。
中國央行持續增持黃金的舉措持續引發市場關注。根據中國人民銀行周 (7) 日數據，截至 8 月底，中國黃金儲備增加至 7402 萬盎司(約 2098 噸)，較 7 月底增加 6 萬盎司(約 1.7 噸)，連續 10 月增持黃金。
自去年 11 月以來，中國央行累計購入黃金 122 萬盎司 (約 38 噸)，同期公佈的外匯存底數據也走強，8 月底規模上升至 3 兆 3221.54 億美元，單月成長 299 億美元。
中國國家外匯管理局指出，美元指數下跌與全球資產價格上漲共同推升外儲規模，而中國經濟展現的強勁韌性為外匯市場提供了重要支撐。
國際金價近日在多重利多推動下屢創新高，現貨黃金上周五 (5 日) 一度突破每盎司 3600 美元大關，今年來累計上漲 36.65%。
根據資管機構 Crescat Capital 監測數據，黃金在美國以外央行儲備中的佔比自 1996 年來首次超越美債，反映出全球儲備資產結構的重大轉變。
世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，全球央行已經連 14 季淨買超黃金，儘管近期增持速度有所放緩，但地緣政治風險持續支撐官方需求。
各大金融機構紛紛調漲金價預期。摩根士丹利將年底目標價定為 3800 美元 /，高盛維持 2026 年中旬 4000 美元的預測，美國銀行則看好 2026 年上半年突破 4000 美元。
分析人士認為，Fed 貨幣政策轉向成為關鍵驅動因素。根據芝商所 FedWatch 最新數據，市場看好 9 月降息機率已達 100%，今年內將降息 75 個基點，較一周前顯著上調。
美國財長貝森特近期對 Fed 的公開施壓，加劇了市場對貨幣政策獨立性的擔憂，美銀警告可能出現「尼克森時代式」的政策幹預。
專家指出，各國央行減持美元資產、增持黃金的戰略舉措，既是對沖貨幣貶值風險的防禦性選擇，也預示著全球金融體系正在經歷深刻重構。
隨著 Fed 降息週期臨近，黃金作為非主權信用資產的避險屬性將進一步凸顯，這場由多重因素共振推動的黃金牛市有望繼續深化。
- 告別選擇困難！這檔ETF聚焦龍頭成長股
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉非農就業疲軟引爆降息押注 現貨黃金漲至近3600美元
- 非農數據公布在即！富國銀行：Fed政策轉向後 黃金白銀表現將超過股市
- 〈貴金屬盤後〉金價驚人漲勢後暫歇 非農就業成焦點
- 黃金將迎超級行情？ 專家：除Fed降息預期 這兩大資產也助推金價
下一篇