鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-08 08:45

‌



持續飆升的黃金市場正迎來多重利多，根據華爾街投行高盛最新調查報告，看多黃金的投資人與看空者比例達到驚人的 8:1，黃金首次超越已開發市場股票，成為該機構調查中最受追捧的多頭交易標的。這一現象背後是全球央行戰略調整、聯準會 (Fed) 降息預期及地緣政治風險共同作用的結果。

黃金瘋狂衝刺！央行掃貨+Fed降息 全球儲備大變天 高盛調查多空比例8:1史上最狂（圖：Shutterstock）

中國央行持續增持黃金的舉措持續引發市場關注。根據中國人民銀行周 (7) 日數據，截至 8 月底，中國黃金儲備增加至 7402 萬盎司(約 2098 噸)，較 7 月底增加 6 萬盎司(約 1.7 噸)，連續 10 月增持黃金。

‌



自去年 11 月以來，中國央行累計購入黃金 122 萬盎司 (約 38 噸)，同期公佈的外匯存底數據也走強，8 月底規模上升至 3 兆 3221.54 億美元，單月成長 299 億美元。

國際金價近日在多重利多推動下屢創新高，現貨黃金上周五 (5 日) 一度突破每盎司 3600 美元大關，今年來累計上漲 36.65%。

根據資管機構 Crescat Capital 監測數據，黃金在美國以外央行儲備中的佔比自 1996 年來首次超越美債，反映出全球儲備資產結構的重大轉變。

世界黃金協會 (WGC) 數據顯示，全球央行已經連 14 季淨買超黃金，儘管近期增持速度有所放緩，但地緣政治風險持續支撐官方需求。

各大金融機構紛紛調漲金價預期。摩根士丹利將年底目標價定為 3800 美元 /，高盛維持 2026 年中旬 4000 美元的預測，美國銀行則看好 2026 年上半年突破 4000 美元。

分析人士認為，Fed 貨幣政策轉向成為關鍵驅動因素。根據芝商所 FedWatch 最新數據，市場看好 9 月降息機率已達 100%，今年內將降息 75 個基點，較一周前顯著上調。

美國財長貝森特近期對 Fed 的公開施壓，加劇了市場對貨幣政策獨立性的擔憂，美銀警告可能出現「尼克森時代式」的政策幹預。