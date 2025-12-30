鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 18:10

貴金屬市場近日掀起狂潮。白銀期貨價格在周一 (29 日) 亞洲交易時段首度突破每盎司 80 美元大關，刷新歷史紀錄，因投資人瘋狂囤積實體與紙面資產，對沖美元貶值風險。

印度政策進一步刺激市場，印度央行 (RBI) 允許以白銀為抵押品放貸，推動印度躍居全球第二大白銀投資市場。

美國知名投資人 Peter Schiff 日前發出嚴厲示警：「金銀暴漲是美元信用崩塌的警報。」

他指出，投資人拋售美債轉投貴金屬，反映出對美國財政赤字的深度擔憂。隨著資本從美股撤離、外資加速回流本土，美元霸權根基正遭侵蝕。

Schiff 說：「黃金單日上漲 100 美元將成為常態，200 美元漲幅也不遠了。這場貨幣危機將改寫全球財富格局。」

市場數據顯示，金銀價格與美債殖利率呈現罕見背離。美債 10 年期殖利率攀升至 4.5%，卻未能壓制貴金屬漲勢。