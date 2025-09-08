search icon



烏克蘭無人機再襲俄羅斯能源設施！「友誼輸油管道」受損影響原油運送

鉅亨網編譯莊閔棻


烏克蘭持續對俄羅斯能源設施發動攻擊。烏克蘭無人機部隊指揮官 Robert Brovdi 於週日（7 日）透過 Telegram 表示，烏軍襲擊了位於俄羅斯布良斯克（Bryansk）地區的「友誼輸油管道」（Druzhba pipeline），造成「全面火損」。

cover image of news article
烏克蘭無人機再襲俄羅斯能源設施。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，「友誼輸油管道」是俄羅斯石油的重要輸出管道，負責向匈牙利和斯洛伐克輸送原油。


儘管歐盟多數成員國在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後已中斷能源合作，但匈牙利與斯洛伐克仍高度依賴俄羅斯的石油供應。

匈牙利煉油公司 MOL 發言人表示，目前原油運送依舊按計畫進行；至於斯洛伐克輸油公司 Transpetrol，則尚未作出回應。

基輔方面則強調，針對俄羅斯能源設施的襲擊，是回應俄軍對烏克蘭持續攻擊的手段，目的在於削弱俄方的整體戰力，並阻斷其能源輸出能力。

近幾週以來，該條輸油管道已多次因烏克蘭攻擊而中斷，導致對匈牙利和斯洛伐克的石油運送屢次受阻。

文章標籤

烏克蘭俄羅斯能源設施輸油管道無人機攻擊

