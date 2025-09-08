石破茂辭職 自民黨新總裁將面臨兩大難題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-08 11:46

日本首相、自民黨總裁石破茂周日（7 日）在首相官邸舉行緊急記者會，宣布決定辭去自民黨總裁職務。分析師認為，石破茂迫於巨大黨內壓力，宣布辭職，以避免黨內分裂進一步擴大化和公開化。

石破茂周日在首相官邸舉行緊急記者會，宣布決定辭去自民黨總裁職務。（圖：Shutterstock）

日本前首相菅義偉上周六晚與石破茂見面時，表達了對黨內分裂的擔憂，要求石破茂就去留作出選擇。石破茂週日在記者會上說，黨內可能會產生「決定性分裂」，這不是他的「本意」，他作出了辭職「苦澀決斷」。

分析師指出，在總裁選舉提前已成定局的情況下，石破茂只能辭職，以避免黨內分裂。

按照規定，新任自民黨總裁要想成為首相，需要通過國會首相指名選舉。由於自民黨面臨國會「雙少數」困局，新總裁能否順利當選首相，存在一定風險。

自民黨新總裁即使順利當選首相，也將繼續面對政治亂局，在「雙少數」局面下推進政策，仍困難重重，尤其要面臨兩大難題。

一是自民黨奪回眾議院多數地位並非易事。民調顯示，日本民眾一直不滿自民黨對「黑金」醜聞的處理方式。而自民黨內鬥導致石破茂被迫辭職，讓自民黨的形象更加負面。