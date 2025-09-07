川普不能削減對外援助資金！美國上訴法院裁定需依國會授權撥款

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-07 10:00

美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院週五（5 日）裁定，不阻止下級法院判決，認為美國總統川普無權單方面削減數十億美元的對外援助資金，並要求政府必須迅速動用這些資金，用於國會授權的項目。

美國上訴法院裁定川普需依國會授權撥款。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，上訴法院裁決發布於下級法院作出判決僅數天之後。下級法院曾裁定，政府應在國會授權於九月到期前，將約 110 億美元的外援資金投入相關項目。

上訴法院沒有解釋其裁決，僅表示川普政府未「滿足嚴格要求」，無法在上訴期間暫停裁決。

由川普提名的巡迴法官 Justin Walker 提出異議，表示若由他決定，他會暫停下級法院裁決。

在援助團體提起訴訟後，川普政府表示，計畫動用 2024 年撥款中的 65 億美元外援資金，但同時凍結了 40 億美元撥給美國國際開發署（USAID）的資金，而該機構在川普任內已基本被解散。

美國華盛頓特區地方法官 Amir Ali 於週三（3 日）裁定，政府不能單純選擇不動用這筆援助資金，除非國會修改相關法律，否則仍有義務遵守撥款規定。Ali 的裁定若維持，將阻止川普繞過國會取消對外援助撥款。

川普動用口袋撤銷權。(圖：Shutterstock)

在訴訟期間，川普曾試圖透過「口袋撤銷」權利凍結 40 億美元爭議資金。

川普預算主任 Russell Vought 主張，總統在提出「口袋撤銷」請求後，可暫停撥款 45 天，耗盡時間直到財政年度於 9 月 30 日結束。白宮指出，這一策略上一次使用是在 1977 年。

這筆爭議資金原本用於外援、聯合國維和行動及海外民主推廣工作。

Ali 指出，僅向國會提出撤銷請求不足以阻止支出，除非國會明確行動否決，資金應照常撥付，而他迅速裁定，是為了讓高等法院在資金到期前有時間介入審理。