川普不能削減對外援助資金！美國上訴法院裁定需依國會授權撥款

鉅亨網編譯莊閔棻


美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院週五（5 日）裁定，不阻止下級法院判決，認為美國總統川普無權單方面削減數十億美元的對外援助資金，並要求政府必須迅速動用這些資金，用於國會授權的項目。

cover image of news article
美國上訴法院裁定川普需依國會授權撥款。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，上訴法院裁決發布於下級法院作出判決僅數天之後。下級法院曾裁定，政府應在國會授權於九月到期前，將約 110 億美元的外援資金投入相關項目。


上訴法院沒有解釋其裁決，僅表示川普政府未「滿足嚴格要求」，無法在上訴期間暫停裁決。

由川普提名的巡迴法官 Justin Walker 提出異議，表示若由他決定，他會暫停下級法院裁決。

在援助團體提起訴訟後，川普政府表示，計畫動用 2024 年撥款中的 65 億美元外援資金，但同時凍結了 40 億美元撥給美國國際開發署（USAID）的資金，而該機構在川普任內已基本被解散。

美國華盛頓特區地方法官 Amir Ali 於週三（3 日）裁定，政府不能單純選擇不動用這筆援助資金，除非國會修改相關法律，否則仍有義務遵守撥款規定。Ali 的裁定若維持，將阻止川普繞過國會取消對外援助撥款。

(圖：Shutterstock)
川普動用口袋撤銷權。(圖：Shutterstock)

在訴訟期間，川普曾試圖透過「口袋撤銷」權利凍結 40 億美元爭議資金。

川普預算主任 Russell Vought 主張，總統在提出「口袋撤銷」請求後，可暫停撥款 45 天，耗盡時間直到財政年度於 9 月 30 日結束。白宮指出，這一策略上一次使用是在 1977 年。

這筆爭議資金原本用於外援、聯合國維和行動及海外民主推廣工作。

Ali 指出，僅向國會提出撤銷請求不足以阻止支出，除非國會明確行動否決，資金應照常撥付，而他迅速裁定，是為了讓高等法院在資金到期前有時間介入審理。

由六比三保守派多數組成的美國最高法院，已在此案中介入一次，要求川普政府支付援助組織已完成的政府項目款項。

川普援助資金國會撥款口袋撤銷法院

