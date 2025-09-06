〈美股盤後〉非農就業爆冷引發衰退憂慮 道瓊下挫220點 周線收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-09-06 05:44

美國 8 月非農就業數據爆冷，引發經濟衰退擔憂，蓋過市場對聯準會本月降息的樂觀預期，美股週五 (5 日) 收低，避險情緒增溫，2 年期殖利率跌至 2022 年以來低點。

非農就業爆冷引發衰退憂慮 道瓊下挫220點 周線收黑 (圖：REUTERS/TPG)

本週美股主指表現分歧，道瓊累計下跌 0.32%，那斯達克週漲 1.14%，標普週線微升 0.32%。

美國公布的 8 月就業報告顯示，非農就業人數僅增加 2.2 萬人，遠低於市場預期，失業率升至 4.3%，創 2021 年底以來新高，強化了市場對聯準會本月降息的預期。6 月非農就業人數下修，顯示疫情以來首次就業負成長。

美國總統川普在 4 日表示，美國政府將很快對未將產線移至美國的企業，其銷往美國的半導體課徵關稅，且關稅將相當可觀，而已在美國設廠或承諾赴美建廠的企業可豁免關稅。

美股週五 (5 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 220.43 點，或 0.48%，收 45,400.86 點。

那斯達克指數下跌 7.306 點，或 0.03%，收 21,700.388 點。

S&P 500 指數下跌 20.58 點，或 0.32%，收 6,481.5 點。

費城半導體指數上漲 93.543 點，或 1.65%，收 5,761.40 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 107.25 點，或 0.69%，收 15,708.37 點。

標普 11 大板塊中，金融類股與能源類股跌幅最大，分別下挫 1.84% 與 2.06%，拖累大盤表現。相較之下，房地產 (+0.98%)、通訊服務 (+0.55%) 與原物料 (+0.53%) 等防禦性板塊領漲。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 漲 0.51%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.04%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.42%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.16%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。

企業新聞

博通 (AVGO-US) 飆升 9.41% 至每股 334.89 美元，盤中一度大漲 11%。輝達 (NVDA-US) 下滑 2.70% 至每股 167.02 美元。

博通公布第三財季經調整後盈餘與營收雙雙超越分析師預期，其中 AI 業務收入在本季激增 63% 至 52 億美元。

博通透露獲得一位新客戶達 100 億美元的 AI 訂單，預計將「大幅」改善 2026 財年的 AI 營收前景。多家華爾街分析師推測，該新客戶可能是 ChatGPT 開發商 OpenAI，拖累輝達股價走弱。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.64% 至每股 350.84 美元。特斯拉董事會週五提出一項史無前例的 1 兆美元薪酬計畫，旨在鞏固執行長馬斯克的長期領導地位。方案要求公司在未來 10 年內，市值須成長近八倍，達約 7.5 兆美元，方可全面生效。

雖然第二財季盈餘優於預期，但露露檸檬 (LULU-US) 暴跌 18.58% 至每股 167.80 美元。該公司第二度下調全年財測，理由包括銷售放緩及高於預期的關稅影響。露露檸檬預計全年營收在 108.5 億至 110 億美元之間，低於先前預估的 111.5 億至 113 億美元。

儘管 Google 因涉嫌壟斷遭歐盟處以 29.5 億歐元 (約 35 億美元) 罰款，Alphabet (GOOGL-US) 仍逆勢上揚 1.16% 報每股 235 美元。

經濟數據

美國 8 月非農新增就業報 2.2 萬人，預期 7.5 萬人，修正後前值 7.9 萬人

美國 8 月失業率報 4.3%，預期 4.3%，前值 4.2%

美國 8 月平均時薪年增率報 3.90%，預期 3.7%，修正後前值 3.7%

美國 8 月平均時薪月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析

摩根大通首席經濟學家 Michael Feroli 指出，最新數據「清除了聯準會 9 月降息 1 碼的最後障礙」，且後續可能採取「連續降息」的政策節奏，而非「間隔降息。」

摩根士丹利旗下 E-Trade 交易與投資董事總經理 Chris Larkin 表示：「最新的非農就業報告將成為市場走向的關鍵因素，而本週已公布的數據也進一步驗證了勞動力市場正在放緩。他指出，短期內市場或許會對這些數據作出正面反應，因為這將增加聯準會政策轉向寬鬆的可能性。」

瑞銀全球財富管理公司應稅固定收益策略主管 Leslie Falconio 稱：「是否降息已無懸念，降息勢在必行。問題在於這次降息究竟是『鴿派降息』還是『鷹派降息』，以及鮑爾在談及未來幾個月政策前景時會如何表態。」