博通股價逾10% 百億美元AI大單2026年交貨、分析師點名客戶是OpenAI

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-05 22:58

‌



據《CNBC》周五 (5 日) 報導，博通 (AVGO-US) 周五股價一度大漲 15%，主因係公司於財報會議中透露獲得 100 億美元 AI 晶片大單。執行長陳福陽表示，第四大客戶已下訂客製化 AI 晶片，預計 2026 年開始出貨。多位分析師研判這位神秘客戶就是 OpenAI，兩家公司正合作開發明年上市的晶片。

博通獲百億美元AI晶片大單，分析師認為客戶是OpenAI。(圖:Shutterstock)

包含 Mizuho、Cantor Fitzgerald 和 KeyBanc 在內的分析師都認為客戶是 AI 新創 OpenAI。《金融時報》周四則引述知情人士報導，兩家公司正合作設計明年上市的晶片。OpenAI 拒絕對此事進行評論。

‌



博通近期表現亮眼，與輝達 (NVDA-US) 並列 AI 晶片競賽的領頭羊。過去一年股價飆漲約 130%，市值突破 1.6 兆美元。

第三財季，博通營收獲利雙雙超標。公司預估第四季營收 174 億美元，優於華爾街預期的 170.2 億美元，AI 營收將達 62 億美元。

執行長陳福陽暗示，AI 業務成長將超越先前提及的 50% 至 60%，稱立即且相當可觀的需求提升明年展望，「真正的改變我們對 2026 年的想法」。

Mizuho 分析師將博通明年 AI 營收成長預估從 60% 上調至 76%，總額達 350 億美元。LSEG 調查顯示，分析師預期該公司 2026 年 10 月截止的財年營收，將從本財年 631 億美元成長 30% 至 818 億美元。

除了硬體外，博通還擁有大型軟體事業，主要來自 2023 年 610 億美元收購 VMware。估計相關基礎設施軟體業務營收成長 43% 至 67.9 億美元。