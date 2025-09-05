博通百億大單神秘客戶曝光？OpenAI明年量產自家晶片

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-05 09:59

《金融時報》引述消息人士報導，OpenAI 將與網通晶片大廠博通 (AVGO-US) 合作，準備在 2026 年年首度生產自家 AI 晶片，以降低對輝達 (NVDA-US) 的依賴。

博通百億大單神秘客戶曝光？OpenAI明年生產自家晶片。(圖:SHUTTERSTOCK)

報導稱，OpenAI 明年推出首批自製晶片，將與輝達的加速器競爭。但晶片將供內部使用，不會提供給外部客戶。

博通 4 日公布財報時透露，公司正與潛在客戶合作開發 AI 加速器，也就是目前仍由輝達 主導的市場，客製化晶片已從新客戶手中獲得價值 100 億美元訂單，預計 2026 會計年度的人工智慧 (AI) 銷售展望將「大幅」改善，市場猜測這個神秘大客戶，可能就是 OpenAI。

受此消息及超預期業績提振，博通股價在盤後交易中上漲 4.5%。