鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 15:00

最新數據顯示，中國新能源汽車產業正經歷快速發展，但出現專業人才嚴重短缺問題。截至去年底，中國新能源汽車保有量達 3140 萬輛，但專業維修企業不到 2 萬家，技能人員不足 10 萬人。中國工信部預測，今年新能源汽車人才缺口將達 103 萬，其中售後服務人才佔 80%。

人才荒達103萬！全國3140萬輛電動車 技師卻不足10萬人 有大學生還沒畢業就拿到offer(圖：Shutterstock）

在成都市技師學院的新能源汽車訓練車間裡，2004 年出生的張俊葉正專注於一台故障新能源車。他表示，這個領域充滿機遇，建議對汽車技術感興趣的年輕人投入。「新能源汽車技術專業不僅能獲得良好的職業發展，更能為綠色出行貢獻力量。」這位年輕的技師用實際行動證明，興趣與專業的完美結合，必將成就精彩的職業未來。

2023 年高中畢業的張俊葉，從小就對汽車有著濃厚的興趣，看到機械物件總忍不住動手探究。在新能源汽車市場蓬勃發展的時代背景下，他毅然選擇了成都市技師學院的新能源汽車技術專業。

目前就讀大三的張俊葉說：「新能源產業前景廣闊，能將個人興趣與職業發展完美結合，我感到非常幸運。」

張俊葉已獲得知名車廠的就業邀請，未來立志在新能源技術領域深耕發展。

與專注於機械零件的傳統汽車專業不同，新能源汽車技術專業更注重電路技術的掌握與應用。根據張俊葉介紹，該專業核心課程涵蓋新能源汽車動力蓄電池、驅動馬達及電控系統等關鍵技術，要求學生具備整車及關鍵零件的組裝調試、性能檢測等綜合能力。

張俊葉認為，新能源汽車猶如一個精密的人體系統，電機系統控制器如同「大腦」發布指令，蓄電池堪比「心臟」提供動力，而遍布全車的線束則像「神經纖維」般維繫著車輛的正常運作。

檢修過程充滿挑戰，尤其是電機控制系統的診斷被張俊葉視為最難環節。 「這不僅考驗動手能力，更需要理解複雜的電路圖和標準數據。每條線路都至關重要，一個高壓線搭錯就可能引發嚴重後果。」