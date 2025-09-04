川普稱中國、俄羅斯、北韓密谋抗美 普丁：真幽默

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-04 09:23

美國總統川普暗示俄羅斯、中國、北韓合謀對付美國，俄羅斯總統普丁周三（3 日）對此表示，川普是在搞幽默。

美國總統川普暗示俄羅斯、中國、北韓合謀對付美國。（圖：新華社）

普丁說，俄羅斯在中國與多個國家舉行會談，這些國家都支持在美俄在阿拉斯加舉行的峰會，並表示希望會談有助於結束烏克蘭戰爭。

中國九三閱兵式開始時，川普在社群平台 Truth Social 上發文：「在你們密謀對抗美利堅合眾國之際，請代我向普丁和金正恩轉達我最熱烈的問候。」

克里姆林宮周三也表示，中國、俄羅斯、北韓三國領袖沒有合謀對抗美國，並暗示川普的陰謀論或許是在說反話。

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周四（4 日） 對此提出以下三點看法：

第一，我們還是要肯定川普善意。

他公開說，祝願中國領導人和中國人民「度過一個偉大而持久的慶祝日」。

很直白，很難得。

這樣的話，坦率地說，拜登、歐巴馬是萬萬不會說的。

儘管中國當年的勝利，不就是美國的勝利？

川普還說，當年美國人幫助中國「驅逐極不友好的外國侵略者」，做出重大犧牲。

這確實也是事實。

第二，看兩普鬥嘴，還是挺有意思。

川普的特點，直白，衝動，形容詞和嘆號特別多，還有，滿嘴跑火車。

大家不能不重視，畢竟，他是美國總統。

大家也不能太重視，畢竟，他還有另一個重要身份，美國超級網紅。網紅最重要的特點就是，語不驚人死不休。

有些話，應該川普就是隨口說說而已，大家也別太當真。

普丁的特點，嚴謹，反應快，冷幽默，搞定川普，他還是有一手。

所以，川普表達不滿後，普丁立刻回應。

說得很真誠，也很有藝術，而且，還有點賭咒發誓。

你看吧，過幾天，他肯定又換種口吻談普丁和金正恩了。

大國博弈，如同深海潛流，表面波瀾不驚，底下卻暗流湧動，真正動向，往往藏在公開言辭的背面。

第三，不得不說，川普這次不來北京虧了。

他心心念念最想見的人，都在北京。

普丁、金正恩都到現場觀看，剩下他只能在華盛頓看電視。

如果他真到北京，以美利堅合眾國總統的身分，以當年美國和中國同盟抗敵的歷史，他再怎麼都不會低於普丁的接待規格啊！

下一次中國大閱兵，估計得是建國 80 周年，2029 年了。川普也早就不是美國總統了。