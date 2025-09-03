鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-03 14:40

擁有 49 年市場經驗的資深分析師 Bert Dohmen 向投資者發出嚴厲警告，稱當前市場是他職業生涯中所見過最危險的投機環境，並預測一場嚴重的衰退即將到來，其嚴重程度可能是「自 1929 年以來我們所見過最糟的」。

市場專家警告：當前投機狂潮堪比1929年 恐引發災難性崩盤(圖:shutterstock)

Dohmen 周二 (2 日) 接受 Kitco News 專訪時指出，市場風險的核心在於創紀錄的槓桿水位。紐約證券交易所的融資餘額已高達 1 兆美元，這為一場災難性的追加保證金通知 (margin call) 埋下了伏筆。他警告，一旦市場大幅下跌，許多無法滿足追加保證金要求的投資者將「失去一切」。

‌



他回憶起 1987 年股災後的景象，當時華爾街券商甚至開始查封無力償還保證金的投資者房產，並反問：「你認為有多少人知道他們可能會因此失去房子？」

Dohmen 認為，如今的市場已淪為一場「由演算法交易和高頻交易 (HFT) 控制的遊戲」。他指出，近期小型股的上漲並非源於真實的買盤，而是一次大規模的「軋空」行為。此外，羅素 2000 指數中約有一半的公司根本沒有盈利，凸顯了市場的健康堪憂。

在這樣的背景下，隨著避險需求推動黃金和白銀價格飆升，美國工業經濟卻已連續 6 個月處於收縮狀態，進一步加劇了市場的不穩定性。

在訪談中，Dohmen 對官方經濟數據表達了極大的懷疑，特別是美國勞工統計局 (BLS) 發布的就業數據。他直言不諱地稱其為「說謊統計局」，並表示「所有來自華盛頓的經濟數據都不可靠，就像那些來自中國的數字一樣糟糕」。

他對加密貨幣市場的批評尤為尖銳，稱比特幣是「想像的產物」，其內在價值為「零」。他將其與金融史上最大的騙局相提並論，指出：「Bernie Madoff 曾創造了最大的利潤… 直到人們發現他從未進行過任何交易。」Dohmen 認為，在當前的市場環境下，「騙局將會創下歷史新高」。