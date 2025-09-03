search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

SK海力士宣布引進High NA EUV 為記憶體業首家

鉅亨網記者魏志豪 台北


SK 海力士今 (3) 日宣佈，已將量產型高數值孔徑極紫外光刻機 (High NA EUV) 引進韓國利川 M16 工廠，為記憶體業界首創。進度超越三星、美光。 

cover image of news article
SK海力士示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

SK 海力士此次引進的設備為 ASML 推出的 TWINSCAN EXE：5200B，是首款量產型 High-NA EUV 設備。與現有的 EUV 設備 (NA 0.33) 相比，其光學性能 (NA 0.55) 提升 40%，使其能夠製作出精密度高達 1.7 倍的電路圖案，並將集成度提升 2.9 倍。 


SK 海力士表示，全球半導體市場競爭愈發激烈下，公司已成功構建起快速研發並供應高階產品的能力，以滿足客戶需求的堅實基礎，通過與合作夥伴密切合作，公司將進一步提升全球半導體供應鏈的可靠性和穩定性。

半導體製造公司為了提升產品性能和生產效率，微細製程技術的優化顯得重要。電路圖案製作越精密，每塊晶圓上可生產的電晶體數量就越多，同時也能有效提高能效與性能。

SK 海力士自 2021 年首次在第四代 10 奈米級 (1a) DRAM 中引入 EUV 技術，後續也不斷將 EUV 應用擴展至先進 DRAM 製造領域，但為滿足未來半導體市場對超微細化和高集成度的需求，引進超越現有 EUV 的下一代技術設備必不可少。 

SK 海力士計劃通過引進該設備，簡化現有的 EUV 製程，加快下一代記憶體的研發進度，以確保在產品性能和成本方面的競爭力。此舉有望鞏固其在高附加值記憶體市場中的地位，並進一步確實技術領導力。

ASML 韓國公司總經理金丙燦社長表示，High NA EUV 是開啟半導體產業未來的核心技術。公司將與 SK 海力士緊密合作，積極推動下一代半導體記憶體技術的創新進程。

SK 海力士未來技術研究院長兼技術長 (CTO) 車宣龍副社長表示，通過此次設備引進，SK 海力士為實現公司未來技術發展願景奠定了核心基礎設施。公司將以最先進技術，為快速增長的 AI 和新一代計算市場開發所需高階記憶體，引領面向 AI 的記憶體市場。

SK 海力士今日舉辦進機典禮，包括 ASML 韓國公司總經理金丙燦社長、SK 海力士未來技術研究院長兼技術長 (CTO) 車宣龍副社長、SK 海力士製造技術擔當李秉起副社長等領導共同出席，慶祝下一代 DRAM 生產設備的引進。

文章標籤

SK海力士High NA EUVASML記憶體

延伸閱讀



Empty